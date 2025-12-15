Cubanas se lesionan al accidentarse en moto

Un par de mujeres de nacionalidad cubana resultaron lesionadas al derrapar la motocicleta en la que se desplazaban sobre el camino a La Pita, al sur de Tapachula.

De acuerdo con el reporte, fue a la altura de la calle Las Rosas en donde ocurrió el percance cuando la conductora presuntamente al ir a exceso de velocidad perdió el control de la unidad y derrapó.

A consecuencia de esto, ambas quedaron tiradas sobre la vía de comunicación con diversas lesiones, siendo trasladadas a un hospital.

Tras el reporte acudieron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencias (SAE) y de Protección Civil (PC), quienes brindaron la ayuda a las féminas.

Una de ellas, identificada como Roxana “N” (21 años), originaria de Cuba, presentaba heridas abrasivas a la altura del tórax, en uno de los brazos y dos cortes abiertos con sangrado profuso en la región frontal del cráneo, por lo cual fue llevada de emergencia al hospital regional.

La segunda fue atendida por paramédicos de Protección Civil (PC) y tras la valoración también fue trasladada a la institución médica para su atención especializada.

Mientras tanto, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones relacionadas con el percance para determinar las causas que lo originaron.

Ante el incremento de los accidentes, los organismos de emergencia han exhortado a los motociclistas a conducir con responsabilidad, respetar límites de velocidad y evitar manejar bajo los efectos del alcohol.