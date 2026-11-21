Con severas lesiones resultó una persona de nacionalidad cubana al ser impactada la motocicleta en que se desplazaba por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.

Se dijo que Junior “N” viajaba a bordo de una motocicleta Italika color verde sobre la 7ª. avenida Sur, aunque al llegar al libramiento Sur Poniente fue impactado una camioneta, de la cual solo se tiene la placa para lograr su ubicación.

Por ese motivo, presentó lesiones diversas, siendo auxiliado por paramédicos de Código Alfa, Club de Auxilio y Rescate de Chiapas y Halcones Rojos que lo trasladaron de emergencia al hospital regional de Tapachula.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva acudieron al lugar para tomar conocimiento e iniciar las investigaciones, encontrando en el lugar una placa de circulación, presuntamente de la unidad involucrada en el percance.

La motocicleta también presentó severos daños, por lo que con apoyo de una grúa fue retirada y trasladada a un corralón oficial.

Asimismo, fue iniciada la investigación para determinar la forma en que ocurrió el percance, además de tratar de ubicar la camioneta involucrada.