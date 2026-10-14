Da a luz dentro de taxi cuando iba al hospital

Dentro de un transporte público en modalidad de taxi fue donde una mujer dio a luz tras romperse la fuente cuando era trasladada a un hospital, esto en la zona centro de la capital chiapaneca, el martes por la mañana, aproximadamente las 09:55 horas.

Se dijo que la fémina entró en labor de parto mientras circulaban frente a la parada del transporte público del parque 5 de Mayo.

Se le rompió la fuente

De acuerdo con los reportes, la mujer había solicitado el servicio para ir al Hospital Materno. Ángel Vázquez, chofer del taxi con número económico 1305, relató que la trasladaba hacia el nosocomio cuando de pronto al llegar al cruce de la avenida Central y 11.ª calle Oriente, se le rompió la fuente y tuvo que dar a luz dentro de la unidad.

Ante la emergencia solicitó ayuda a los policías que se encontraban cerca de la parada. “Estuve muy nervioso, preocupado porque llegara el bebé al hospital”, contó muy nervioso el conductor al recordar los momentos de tensión que vivió durante el traslado.

Los policías pidieron la intervención de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de Protección Civil se presentaron al lugar para valorar a la madre y al bebé del sexo masculino.

Tras una primera inspección, se informó que el recién nacido se encontraba estable. Ambos fueron llevados en ambulancia al hospital regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, ubicado al sur de la ciudad, para recibir atención médica y quedar bajo observación.

Mientras se hacían las labores de auxilio, elementos de la Policía Municipal apoyaron con la vialidad en la zona para facilitar el trabajo de los paramédicos.