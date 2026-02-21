Da un “pestañazo” y se estrella contra un muro

Un automovilista tuvo un microsueño cuando se desplazaba a bordo de su automóvil en el libramiento Norte, a la altura del banco de sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez en Tuxtla Gutiérrez, lo que le costó caro pues chocó.

El percance fue protagonizado por un automóvil que terminó estrellándose contra el muro de contención del puente vehicular Torre Chiapas.

De acuerdo con reportes, cerca de las 20:00 horas se recibió el aviso a los números de emergencias acerca de un accidente automovilístico, lo que derivó en la movilización de las corporaciones de seguridad.

Fracturado

Al llegar al sitio localizaron un vehículo siniestrado y a una persona del sexo masculino, quien se identificó como conductor de la unidad. Presentaba lesiones y fracturas en una pierna, por lo que solicitaron el apoyo médico.

Versiones oficiales señalan que el conductor circulaba de poniente a oriente sobre el carril de alta velocidad cuando de pronto por dormitar perdió el control del volante y se impactó contra la contención del puente.

Tras el choque, descendió aturdido y permaneció sentado sobre la guarnición.

Paramédicos del Instituto de Bomberos acudieron para valorar al lesionado. Posteriormente, personal de la Cruz Roja Mexicana realizó la estabilización del conductor y su traslado a un hospital debido a las probables fracturas.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. El vehículo fue remitido al corralón, en espera de que el propietario realice los trámites necesarios.