Da vuelta en “u”, choca y destroza su vehículo

Sobre la carretera libre federal Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, una fuerte colisión saldó con una persona lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos, a la altura de la escuela secundaria Maestro Mexicano, en la localidad de Rivera Las Flechas.

El percance fue notificado a los números de emergencias durante las primeras horas del día miércoles, lo que movilizó a corporaciones policiacas y de auxilio.

Al llegar a la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo, localizaron dos unidades con visibles daños, así como a una persona policontundida, por lo cual pidieron de inmediato el apoyo de paramédicos.

Encontronazo

De acuerdo con los primeros reportes, el encontronazo ocurrió cuando uno de los conductores intentó realizar una vuelta en “u” sin tomar las debidas precauciones, cortándole la circulación a otro que se desplazaba con dirección hacia La Angostura, lo que provocó la colisión.

Paramédicos de Protección Civil (PC) de Chiapa de Corzo acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a una persona que presentaba probables fracturas; posteriormente, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y del control de la vialidad en la zona. Ambas unidades fueron retiradas con apoyo de una grúa y trasladadas al corralón, en tanto se determina el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.