Da vuelta en “U” y se estampa una motociclista

Con diversas lesiones resultó una mujer al impactar la motocicleta que conducía contra una camioneta, cuando el conductor de esta última dio vuelta en “U” sin tomar las medidas precautorias necesarias.

Fue sobre la Central Oriente Prolongación de Tapachula, a la altura de la bodega El Patio, en donde ocurrió el percance la tarde de este viernes, dejando daños considerables.

Maniobra sin precaución

La mujer se desplazaba en una motocicleta color negro al momento que la camioneta Toyota, blanca, hizo la maniobra de dar vuelta en “U”, sin que le diera tiempo de frenar y se registró el impacto.

Paramédicos del grupo Halcones Rojos y de Protección Civil (PC) acudieron al llamado de los servicios de emergencia que brindaron atención a la lesionada.

Esta fue estabilizada en el lugar y trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada, ya que presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo.

En tanto, personal de la Guardia Estatal de Vialidad y policías municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y determinar las responsabilidades.