Da vuelta prohibida y provoca un percance

Con diversas lesiones resultó un motociclista al impactarse contra una camioneta en el centro de Tapachula, cuando esta última al parecer giró a su izquierda sin las debidas precauciones y causó el percance.

Fue en la esquina de la avenida Central Sur y 4.ª calle Oriente-Poniente en donde ocurrió el percance, lo que causó la movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia.

En el lugar quedó tirado el motorista que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, que lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Se dijo que el individuo circulaba de sur a norte con el semáforo en verde, pero una camioneta Jeep que transitaba en sentido contrario giró a su izquierda para incorporarse hacia la 3.ª Oriente, sin tomar las precauciones necesarias, dándose el fuerte impacto.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar con el procedimiento legal para el deslinde de las responsabilidades conforme a la ley.

Los agentes señalaron que la falta de precaución y el incumplimiento de las normas de vialidad son los causantes constantes de los accidentes que dejan no solo daños materiales, sino también a personas lesionadas o en el peor de los casos, fallecidas.