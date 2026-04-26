Dan avances de pesquisas tras hechos en Nicolás Ruiz

El sábado, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer los avances de las investigaciones derivadas de los lamentables hechos ocurridos en los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza.

El viernes se dio un enfrentamiento entre pobladores y un grupo civil armado, por lo que las autoridades desplegaron de manera inmediata un operativo con más de 200 elementos y lograron controlar la situación.

Heridos y decesos

Mediante un video, explicó que se iniciaron las pesquisas, cuyos datos preliminares registran a siete personas lesionadas, quienes reciben atención en el hospital general Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza.

Asimismo, hasta el momento hay un saldo de dos personas fallecidas, quienes respondían a los nombres de Maricruz “N” y Luis Alfonso “N”, por lo que se realiza la diligencia de identificación para que los cuerpos sean entregados a sus familiares.

El fiscal general recalcó que tal y como lo anunció el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Gabinete de Seguridad continúa en sesión permanente, además se mantiene instalada una mesa de diálogo encabezada por la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM).

Esto, junto a ejidatarios y alcaldes de ambos municipios, a fin de mantener el orden y la paz social.

“Seguimos atentos y continuaremos informando al pueblo de Chiapas sobre avances en estas investigaciones”, dijo.

La Fiscalía General del Estado garantiza un trabajo en estrecha coordinación con los tres órdenes de gobierno para esclarecer los hechos y aplicar todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, con Cero Impunidad.