Dan “levantón” a hombre y le amputan dos dedos

Un hombre con evidentes signos de tortura y dos dedos amputados fue localizado durante la mañana del lunes en pleno centro de la capital chiapaneca, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y rescate.

Localizado

El hallazgo ocurrió alrededor de las 07:30 horas sobre la 6.ª Sur y 2.ª Poniente en el barrio El Calvario, donde transeúntes dieron aviso a las autoridades al observar a un individuo gravemente herido y con dificultad para moverse.

Al arribar, elementos de la Policía Municipal encontraron a Rudi “N” (30 años), quien presentaba múltiples lesiones en la espalda presuntamente provocadas por golpes con tabla, así como la amputación de un dedo en cada mano.

El hombre aseguró que lo privaron de su libertad durante la mañana del domingo por unos sujetos, quienes lo golpearon brutalmente antes de abandonarlo en la vía pública.

Hospitalizado

Paramédicos de Protección Civil Municipal le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la ciudad, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y desplegaron un operativo de búsqueda para tratar de dar con los responsables, pero hasta el momento no han podido localizarlos.