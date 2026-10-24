De la desaparición al luto: localizan sin vida a niña

El día de ayer viernes, terminó la ardua búsqueda de una niña de 12 años de edad, quien fue identificada pero por ser menor se omite su nombre, en el municipio de Ostuacán.

Estaba desaparecida desde el lunes 19 de octubre cuando salió de casa en compañía de su abuela, Miriam “N”, para dirigirse a un rancho familiar.

El caso movilizó a distintas instituciones de seguridad y de socorro, que desplegaron recorridos en tierra y reconocimientos aéreos para rastrear la zona y tratar de ubicar a la niña.

En estas acciones participaron elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, entre otras dependencias.

Las labores también contaron con el apoyo de seis integrantes de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil, junto con los perros especializados Nazca y Tornado, utilizados para ampliar las posibilidades de localización.

Antecedentes

Según los antecedentes del caso, la menor y su abuela abandonaron su vivienda situada en el centro de Ostuacán cerca de las 13:30 horas del lunes. Su destino era el predio conocido como Canchichal, donde tenían previsto atender a un becerro recién nacido.

La preocupación aumentó cuando, horas después de su salida, Miriam fue encontrada sin vida. La ausencia de noticias sobre la niña dio paso a una búsqueda que se prolongó durante varios días y que mantuvo a familiares y habitantes de la región a la espera de información sobre su paradero.

La confirmación del hallazgo puso fin al operativo, pero dejó abiertas las interrogantes sobre lo sucedido. Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente las circunstancias precisas de la muerte de la menor ni han establecido si existe una relación entre ambos decesos.