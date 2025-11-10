De siete machetazos lesionan a individuo

Al menos siete heridas provocadas por un arma blanca (machete) fueron provocadas a un hombre al ser atacado en pleno centro del municipio de Tapachula, por lo que fue llevado de emergencia al hospital regional.

Félix “N” (31 años) fue encontrado sobre la banqueta del callejón Belisario Domínguez y 8.ª avenida Norte; estaba sangrando de forma abundante, así que los alarmados vecinos rápidamente pidieron la intervención de las corporaciones de emergencia al 9-1-1.

Por este motivo acudieron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes al revisarlo localizaron al menos siete laceraciones entra la parte occipital del cráneo y el hombro izquierdo.

Después de ser estabilizado, fue trasladado de urgencia al hospital mencionado, en donde recibiría atención médica especializada. Más tarde, su estado de saludo fue reportado como delicado.

Agresor se fugó

Elementos de las corporaciones policiacas también acudieron a la zona, en donde el herido señaló que fue interceptado por un sujeto que sin mediar palabra lo atacó con un machete y luego se dio a la fuga.

Las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación; mientras tanto, se desplegó un patrullaje en la zona, pero no localizaron el paradero del agresor.