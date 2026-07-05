De un balazo asesinan a una mujer hondureña

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa abrió una carpeta de investigación con protocolo de feminicidio, ante la muerte violenta de una mujer originaria de Honduras; incluso, a unos metros del cuerpo fue localizada un arma de fuego, esto en la demarcación de Huehuetán.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Central Norte, en el barrio Santo Domingo en la cabecera municipal a la altura de un negocio conocido como La Selina, quedando el cuerpo de la fémina tendido sobre la banqueta.

Paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron para revisar el cuerpo y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, producto de una herida producida por un impacto de bala.

La catracha fue identificada como Estefanía Paola “N” (29 años), quien tenía su domicilio en el barrio San Jacinto, la cual presentaba un plomazo en el rostro.

A unos metros del cadáver los elementos policiacos localizaron un arma de fuego larga, un rifle, con una empuñadura de color rojo barnizado, misma que fue asegurada.

La víctima vestía una blusa morada, short de mezclilla azul y sandalias negra. Fue levantada para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley y esperarán que sus familiares acudieran a identificarla de forma oficial.

Por este motivo fue abierta una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, aunque no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el artero crimen.