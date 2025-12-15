De un machetazo casi le mutilan los dedos

Casi sin dedos terminó una persona del sexo masculino al recibir una agresión con arma blanca la tarde del domingo, en el municipio de Cintalapa. Todo apunta a que una riña entre particulares finalizó con la movilización de las corporaciones policiacas y de emergencia.

Trascendió que minutos antes de las 14:00 horas vecinos del barrio Santo Domingo habrían reportado que en el interior de una casa-habitación, ubicada sobre la 4.ª Sur entre 6.ª y 7.ª calle Poniente había un disturbio que finalizó con el saldo de una persona lesionada con un machete.

Ayuda médica

Los primeros en constituirse fueron los paramédicos de Protección Civil (PC), quienes al valorar al sujeto —que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol— determinaron que presentaba una laceración considerable en una mano a la altura de los dedos, la cual tenía una hemorragia activa.

Tras lo anterior, los socorristas le colocaron un vendaje compreso para después trasladarlo hacia el hospital IMSS-Bienestar, arribando minutos más tarde el personal de la Policía Municipal para indagar acerca de lo ocurrido.

Sin embargo, ya no encontraron quien les informara para proceder al deslinde de responsabilidades y en su caso buscar al agresor.