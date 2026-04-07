De un plomazo asesinan al “Millonario” en Mazatán

De un balazo en el ojo derecho fue asesinada una persona del sexo masculino, cuyo cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera del ejido Buenos Aires, en el municipio de Mazatán, rumbo al panteón de la localidad.

Vecinos de la zona realizaron el hallazgo del cadáver del hombre identificado como Jesús Enrique “N”, conocido en la zona como “el Millonario”.

Macabro hallazgo

De acuerdo con el reporte, el individuo se encontraba a un costado del camino y en posición bocarriba, con el rostro cubierto con una gorra, en las inmediaciones de la salida hacia el panteón del ejido, a aproximadamente 400 metros con dirección a la zona conocida como la platanera El Vivero. El cuerpo tenía una mancha hemática en el hombro derecho y en uno de los ojos presentaba un impacto de bala.

Elementos de las policías municipal y estatal acudieron al lugar y tras corroborar el macabro hallazgo, acordonaron el área para permitir que el personal de Servicios Periciales procediera al levantamiento de indicios. En la zona se encontró un casquillo percutido del calibre .9 milímetros (mm).

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la autopsia de ley, a la vez fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.

No se estableció la forma en que ocurrieron los hechos y tampoco se tienen indicios sobre los responsables del crimen.