Decomisa Marina 50 bidones de gasolina

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México aseguraron a dos personas, un vehículo y 50 bidones abastecidos con combustible presuntamente de procedencia ilegal, durante un operativo realizado en el municipio fronterizo de Ciudad de Hidalgo.

De acuerdo con información oficial, el decomiso ocurrió durante recorridos de vigilancia y prevención del delito en la franja limítrofe entre México y Guatemala, una zona donde constantemente se reporta el tráfico irregular de hidrocarburos. Las autoridades interceptaron un vehículo de redilas color rojo que circulaba sin placas de circulación.

Por ello, procedieron a realizarle una inspección de rutina. Al revisar la unidad, detectaron que transportaba alrededor de 50 bidones cargados con combustible, el cual presuntamente habría cruzado por el río Suchiate para ser distribuido de manera ilegal en territorio mexicano.

Ante esta situación, los elementos de la Marina procedieron a la detención de las dos personas que viajaban en la unidad, además del aseguramiento del vehículo y del hidrocarburo, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar la procedencia del combustible.

Mantiene operativos

La Secretaría de Marina reiteró que mantiene operativos permanentes de vigilancia en la frontera sur con el objetivo de prevenir y combatir delitos relacionados con el tráfico de hidrocarburos, así como otras actividades ilícitas que se registran en esta región.

Cabe señalar que en la zona del río Suchiate se han reportado en semanas recientes diversos incidentes relacionados con el contrabando de combustible proveniente de Guatemala.

Incluso, anteriormente se registró un enfrentamiento entre presuntos traficantes y autoridades, luego de que intentaran impedir el decomiso de producto ingresado de manera ilegal al país.