Decomisan 25 máquinas tragamonedas en Comitán

En el primer cuadro de la ciudad de Comitán, un intenso despliegue policiaco y militar se registró, el cual finalizó con la incautación de 25 máquinas tragamonedas en un centro de juegos por agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue alrededor de las 16:30 horas que ocurrió el operativo sobre la 1.ª calle Sur, entre avenida Central y 1.ª Oriente, frente al parque Central y Los Portales.

Minicasino clandestino

Fue en el negocio de juegos denominado Park Games XIII que los agentes de la fiscalía llevaron a cabo las diligencias por denuncias sobre juegos de azar sin los permisos requeridos, pues el lugar operaba como un minicasino clandestino en donde jóvenes y adultos realizaban apuestas.

Derivado de ello, se incautaron 25 máquinas de las conocidas como tragamonedas que fueron transportadas en una grúa a un depósito para su resguardo, aunque la dependencia no informó sobre personas detenidas. El establecimiento fue cerrado con sellos de clausura.

El operativo, que movilizó a patrullas de la Policía Municipal, Estatal Preventiva, de la Fiscalía General de la República (FGR), Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Protección Civil (PC) y tanquetas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), causó gran expectación entre la población.