Decomisan armamento, explosivos y vehículos

Un importante aseguramiento de armamento, explosivos, equipo táctico y vehículos fue realizado por corporaciones de seguridad durante un operativo interinstitucional desplegado en el ejido Santa Lucía, municipio de Jiquipilas.

La acción fue encabezada por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina.

Reportes

De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el operativo se llevó a cabo tras recibirse reportes sobre la presunta presencia de personas armadas en la zona.

Al arribar al lugar, los elementos observaron a varios individuos que al percatarse de la presencia de las autoridades huyeron entre la vegetación, abandonando un armamento.

Durante la inspección del área, las fuerzas de seguridad localizaron un fusil AK-47, 15 cargadores abastecidos con cartuchos útiles, siete granadas calibre 60 milímetros, seis granadas tipo mina, dos chalecos balísticos y siete pierneras tácticas.

Además, fueron asegurados una camioneta Ford F-150 de color blanco y una motocicleta Pulsar N-250 en colores negro y rojo, presuntamente relacionadas con los hechos.

Todo el material decomisado, así como los vehículos localizados, quedaron a disposición de las autoridades competentes que continuarán con las investigaciones para determinar su origen y posible vínculo con actividades ilícitas en la región.