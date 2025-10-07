Decomisan malla de pesca furtiva en santuario

A pocos días de que las aguas de la majestuosa laguna conocida como Santuario del Manatí alberguen el XXXVIII Torneo Internacional de la Pesca Deportiva del Robalo, las autoridades locales reforzaron los operativos de inspección y vigilancia con el objetivo de evitar la pesca furtiva durante la veda en el municipio de Catazajá.

Trasmallo ilegal

Durante un recorrido de supervisión efectuado este fin de semana, la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP) en coordinación con autoridades municipales lograron asegurar una malla robalera de aproximadamente 50 metros de longitud, 5 pulgadas de luz de malla y 6 metros de caída.

De acuerdo con la información proporcionada, el trasmallo fue localizado en la zona conocida como Boca del Naranjo, dentro del sistema lagunar de Catazajá.

Los elementos procedieron de inmediato a extraer y poner a disposición la red, que presuntamente había sido colocada por pescadores furtivos durante la noche.

Cabe recordar que, ante la proximidad del torneo internacional, las autoridades de los tres niveles de gobierno y las dos federaciones de pesca deportiva de Catazajá acordaron mantener una veda temporal del robalo, con el fin de preservar las especies y garantizar la transparencia del certamen.

Refuerzan operativo

Aunque no se reportaron personas detenidas durante la operación, las autoridades informaron que los patrullajes se intensificarán en las próximas jornadas, con especial énfasis en los puntos donde históricamente se ha detectado pesca ilegal.