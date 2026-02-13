Decomisan más de mil litros de diésel

Más de mil litros de hidrocarburos —diésel—, que presuntamente habían sido pasados de contrabando de Guatemala hacia México, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el río Suchiate.

Durante un patrullaje de vigilancia sobre el afluente fue localizado el producto en al menos 15 bidones de 76 litros cada uno, mismos que minutos antes habían sido abandonados por los contrabandistas al observar la presencia del personal naval.

Los sujetos se encontraban todavía sobre una balsa en el río que sirve de línea divisoria entre México y Guatemala, por lo que se realizó la inspección y se confirmó que se trataba de diésel.

Aseguran combustible

Al no haber ninguna persona en los alrededores, procedieron a su aseguramiento y traslado en primera instancia a las instalaciones de la XXII Zona Naval con sede en Puerto Chiapas.

Luego fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que se integre la carpeta de investigación. En los últimos meses se ha denunciado el incremento del contrabando de combustibles a través del río Suchiate.

Por ello, las autoridades realizan constantes recorridos de vigilancia en la zona.

La dependencia apuntó que continuarán con el combate de los delitos relacionados con el traslado ilícito de hidrocarburos y su manejo.