Decomisan pirotecnia en Central de Abastos

Una intensa movilización de policías municipales, elementos de Protección Civil, Tránsito y Vialidad, Guardia Estatal, Ejército y de la Guardia Nacional, se registró ayer por la tarde en la ciudad de Comitán.

Lo anterior derivó en el decomiso de pirotecnia que se encontraba almacenada y que representaba un riesgo inminente para la población.

Fue sobre la 5.ª avenida Poniente entre 10.ª y 11.ª calle Sur, en las inmediaciones de la Central de Abasto “28 de Agosto”, en donde las fuerzas del orden realizaron el operativo.

Aseguran producto

El destacamento policiaco y militar, que contó con el apoyo de la Fiscalía de Distrito, derivó en el decomiso de varias cajas con pirotecnia que se encontraban almacenadas en un local comercial.

Esto representaba un riesgo para comerciantes y la población que acude a hacer sus compras en el lugar, el cual es de gran afluencia.

En el operativo no se reportaron personas detenidas, sin embargo, lo asegurado fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La acción preventiva de las autoridades transcurrió sin novedad ante la mirada atónita de comerciantes que se encontraban en la zona, ya que en años atrás se enfrentaban con piedras y hasta con palos para evitar el despliegue policiaco y posterior decomiso de productos.