Dejan a joven amarrado en camino de terracería

Con signos de tortura, atado de pies y manos, sobre el camino a Rancho Viejo y calle de La Laguna —colindante con San José Terán—, en la capital chiapaneca, fue hallado un joven que estaba tirado bocabajo.

Transcurrían las 06:20 horas del domingo. Ciudadanos que se dedican a hacer ejercicio a bordo de bicicletas de montaña, pasaron por el sitio y de pronto observaron que una persona se encontraba en mal estado, por lo que inmediatamente dieron aviso a las corporaciones policiacas.

Atienden reporte

Rápidamente arribaron distintas fuerzas del orden, quienes confirmaron el reporte recibido a través del 911.

Señalaron que se trataba de un joven que fue identificado con el nombre de Eduardo “N” (23 años), el cual yacía recostado sobre la maleza en el camino de terracería; tenía el rostro cubierto por vendas y cintas amarillas, solo vestía un short de color rojo y una playera azul.

Su cuerpo tenía diversas quemaduras, laceraciones, moretones por golpes y el cabello trasquilado.

La víctima dijo que unos civiles armados lo habían privado ilegalmente de la libertad desde el viernes.

Pasada la media hora, paramédicos de Protección Civil del Estado le dieron asistencia médica y se encargaron de su traslado a un hospital.