Dejan alcoholizadas a dos adolescentes

Tres adolescentes fueron encontradas por la Policía Municipal en la vía pública en estado de ebriedad e inconscientes, esto en Comitán de Domínguez, cuando vecinos reportaron que habían sido abandonadas por un automovilista el miércoles en la tarde. Paramédicos les brindaron la atención necesaria.

Fue cerca de las 13:00 horas que se registró el incidente en el fraccionamiento Primero de Mayo, ubicado al sur poniente de la ciudad.

Estaban inconscientes

De acuerdo a los vecinos, un automóvil compacto de color rojo se detuvo sobre la calle aledaña a la iglesia católica y por la fuerza bajaron a las tres menores de edad, las cuales quedaron recostadas a un costado de la calle frente al portón de una vivienda.

Al acercarse para ayudarlas, los colonos se percataron que las tres aún portaban mochilas escolares, se encontraban en estado de ebriedad y una de ellas inconsciente, así que lo notificaron al 9-1-1.

Una intensa movilización de policías municipales y de la Guardia Estatal Preventiva se registró en la zona, en donde paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal llegaron para brindar los primeros auxilios a las adolescentes, que entre balbuceos dieron nombre y número telefónico de sus familiares.

Resguardo

De inmediato arribaron los padres de las jóvenes de no más de 16 años de edad, quienes se hicieron cargo de ellas y la policía las dejó bajo su resguardo para que las trasladaran a sus domicilios.

El incidente alarmó a los vecinos que exigieron a las autoridades ministeriales que investiguen el hecho, para evitar la venta de bebidas embriagantes a menores y dar con el paradero del conductor que las aventó, a fin de evitar que esto se repita.