Dejan cargador conectado y se incendia vivienda

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron un incendio al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Laguna Azul, en el fraccionamiento El Carmen en San Cristóbal de Las Casas, luego de que se reportara la presencia de fuego en uno de los cuartos del inmueble.

Sobrecalentamiento

De acuerdo con el informe preliminar, el siniestro se habría originado presuntamente por el sobrecalentamiento de un cargador eléctrico que fue dejado conectado, lo que provocó que comenzaran a arder algunos objetos dentro de la habitación.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia al percatarse del humo que salía del domicilio.

Tras recibir el reporte, personal operativo de la Estación de Bomberos se trasladó de inmediato al sitio y realizó las maniobras necesarias para controlar y sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran hacia otras áreas de la casa o a domicilios cercanos.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos llevaron a cabo labores de enfriamiento y una revisión minuciosa del área afectada, con el objetivo de descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad del inmueble.

El incidente dejó solo daños materiales de consideración, sin que se reportaran personas lesionadas o intoxicadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar dejar aparatos eléctricos conectados sin supervisión, a fin de prevenir este tipo de emergencias.