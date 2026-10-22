Dejan encerrados en elevador a clientes de tienda

Tres clientes de una tienda comercial en Comitán quedaron encerrados en el interior cuando los trabajadores, al concluir su jornada laboral, cerraron las puertas y se retiraron del lugar, incidente que movilizó a elementos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Fue alrededor de las 21:10 horas que se reportó el incidente sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 9a. y 10a. calle Sur.

Sin poder salir

El inusual hecho ocurrió cuando tres personas, entre ellas un menor, realizaban compras en el interior de una tienda comercial y pretendieron descender a la planta baja para retirarse.

Sin embargo, al coincidir con el cierre de la negociación y el término de la jornada laboral, los trabajadores apagaron luces, cortaron el suministro eléctrico del elevador, cerraron puertas y se retiraron, aunque sin realizar una revisión exhaustiva, dejando a los dos adultos y el menor atrapados.

Fue hasta que los afectados dieron aviso al número de emergencia 911 que minutos después llegaron elementos del Sistema de PC Municipal para atender la situación y hacer del conocimiento de lo ocurrido al velador del negocio.

Las personas lograron salir del establecimiento 40 minutos después del cierre, cuando los trabajadores tuvieron que solicitar la autorización de la gerencia para la entrada de los elementos de PC. Todo quedó en una anécdota y en la angustia de las personas al imaginarse que pasarían la noche en el lugar.