Dejan tirado a motorista atropellado en un cruce

Un motociclista resultó lesionado cuando realizó una maniobra peligrosa y fue atropellado por un automovilista durante la tarde del viernes en la ciudad de Comitán. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue sobre la 10.ª avenida Poniente y 8.ª calle Sur, en el fraccionamiento El Campanario, en donde se registró el percance aproximadamente a las 15:00 horas.

Intentó ganar el paso

El percance se registró cuando un motorrepartidor circulaba sobre la avenida rumbo al norte, pero pretendió incorporarse a la calle para dirigirse al poniente.

Al momento de hacer la maniobra quiso ganarle el paso a un vehículo Volkswagen Jetta de color blanco, el cual iba al sur de la ciudad, sin embargo, al no lograrlo fue embestido y quedó tirado sobre la vialidad.

El automovilista no se detuvo sino que prosiguió su recorrido para evadir cualquier responsabilidad, por lo que testigos realizaron el reporte y solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Fue una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal que llegó en minutos al lugar de los hechos para que paramédicos brindaran los primeros auxilios a una persona del sexo masculino; tras la valoración fue trasladado al hospital regional.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para tomar conocimiento del percance y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

De acuerdo a vecinos, en esta intersección continuamente se registran choques y atropellamientos, así que hicieron un llamado a las autoridades competentes a colocar más señalamientos viales para prevenirlos.