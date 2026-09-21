Densa humareda causa alarma entre colonos

Los cuerpos de emergencia se movilizaron la tarde del domingo en el barrio Los Milagros, ubicado en la capital chiapaneca, luego de que vecinos detectaran una densa columna de humo que provenía del interior de una casa.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:10 horas en las inmediaciones de la 8.ª Sur y 5.ª Poniente, por lo que desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) se canalizó la emergencia al Cuerpo de Bomberos.

En cuestión de minutos, unidades de ataque rápido arribaron al domicilio señalado. Los elementos ingresaron al inmueble y comenzaron con las labores para controlar el fuego y enfriar las zonas que habían alcanzado temperaturas elevadas.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas afectaron madera y otros objetos considerados inflamables, generando una importante cantidad de humo que fue visible desde el exterior y alertó a los habitantes del sector.

Los trabajos de los “tragahumos” se prolongaron durante cerca de media hora, tiempo en el que utilizaron abundante agua para sofocar el incendio y posteriormente llevaron a cabo labores de enfriamiento con la finalidad de evitar que el fuego pudiera reavivarse.

Una vez controlada la situación, los elementos realizaron una inspección preventiva del inmueble. De manera preliminar, trascendió que un objeto inflamable habría originado el siniestro.

Finalmente, se informó que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas por el intenso humo. El incidente dejó únicamente daños materiales y afectaciones estructurales en el domicilio.