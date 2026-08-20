Denuncian a albañiles por hostigamiento a jóvenes

En un hecho que generó molestia entre la ciudadanía de San Cristóbal de Las Casas, se informó que los albañiles de una obra en construcción fueron denunciados por presuntas conductas de hostigamiento hacia jovencitas que pasaban por el lugar, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Municipal para intervenir en esta situación.

Al respecto, la Dirección de la Policía de San Cristóbal informó que atendieron un reporte ciudadano difundido a través de redes sociales, relacionado con trabajadores de una obra en el fraccionamiento San Patricio, en el barrio de Fátima en la colonia ciudad.

Amonestaciones

De acuerdo con el reporte dado a conocer, una ciudadana manifestó “sentirse insegura al transitar por el lugar”, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para realizar una verificación y emitir una amonestación verbal a los trabajadores de la construcción.

Los elementos municipales se entrevistaron con el responsable de la obra y dialogaron con los obreros, a quienes les hicieron saber los alcances legales de sus acciones y la importancia de mantener condiciones adecuadas de seguridad para quienes transitan por la zona.