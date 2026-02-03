Derrapa al esquivar perros y se lesiona

Un motociclista acabó lesionado tras protagonizar un aparatoso accidente sobre la carretera Villaflores-Francisco Villa, a la altura del rancho Las Cruces, luego de realizar una maniobra evasiva para no atropellar a varios perros que se le cruzaron de repente.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se desplazaba por dicha vía de comunicación cuando de pronto unos canes salieron de entre la maleza y se atravesaron en su trayectoria.

Al intentar esquivarlos, el motociclista perdió el control del manubrio, derrapó y terminó tirado sobre la carpeta asfáltica.

Después de la caída, el hombre presentó golpes contusos y diversas heridas en distintas partes del cuerpo, mientras que los animales se alejaron del sitio.

Automovilistas y personas que transitaban por la zona dieron aviso inmediato a los cuerpos de emergencia.

Minutos después, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos del Club Estatal de Rescate, Vialidad y Auxilio (Cerva), quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Debido a la valoración médica se determinó que era necesario su traslado al hospital general Bicentenario, donde quedó bajo observación para descartar lesiones de mayor gravedad.

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por tramos carreteros, donde es común la presencia de animales, a fin de evitar percances de este tipo.