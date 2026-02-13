Derrapa en carretera al perder el control

Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar cuando circulaba sobre la carretera ramal a la zona arqueológica del municipio de Palenque, en el tramo donde se ubica la conocida zona restaurantera y hotelera.

De acuerdo con datos recabados en el lugar y versiones de testigos, el conductor de la motocicleta , que se presume, se desplazaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del manubrio y terminara cayendo sobre la cinta asfáltica.

Solicitaron auxilio

La unidad quedó a pocos metros del sitio donde el joven estaba tendido. Personas que transitaban por la zona acudieron de inmediato a auxiliarlo y dieron aviso a los números de emergencias.

Agentes de la Guardia Nacional (GN), que se encontraban en recorridos de vigilancia, también brindaron apoyo en el abanderamiento para evitar otro percance.

Minutos después se presentaron los paramédicos de Protección Civil (PC), quienes le brindaron atención prehospitalaria. El lesionado tenía golpes contusos, heridas abrasivas y posibles luxaciones, por lo que fue trasladado al hospital general de Palenque para su valoración médica.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades en las próximas horas.