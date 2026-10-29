Derrapa en libramiento Sur y se lesiona motociclista

Con múltiples lesiones terminó un joven motociclista luego de perder el control de su vehículo y derrapar sobre la carpeta asfáltica del libramiento Sur, a la altura de la 3a Oriente en la ciudad capital.

El hecho anterior se registró alrededor de las 22:10 horas. De inmediato, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio del incidente.

Ahí, se informó acerca de un motociclista perdió el control del manubrio y terminó derrapando sobre la carpeta asfáltica.

El exceso de velocidad y presuntamente en estado de ebriedad fueron los factores que originaron que sufriera el accidente.

En minutos se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, lo trasladaron de urgencia a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular y remitirla al corralón en turno.