La tarde del domingo dejó su aparente calma luego de presentarse un n uevo percance automovilístico en una arteria vial de la ciudad capital.

Según la información recabada en el sitio, ocurrió un presunto corte de circulación que dejó daños materiales cuantiosos en el barrio Tzocotumbak entre los involucrados, entre estos una persona que manejaba una motocicleta.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 17:10 horas, por lo que de inmediato los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la 15a. Oriente esquina con la 4a. Sur del conocido barrio.

Causa

Ahí, se informó que un motociclista sufrió un accidente de tránsito luego de sufrir un presunto corte de circulación de parte de otra unidad.

Debido a tal acción, el motorista terminó derrapando sobre la carpeta de rodamiento, quedando en malas condiciones, ya que el saldo del accidente es que resultó con múltiples lesiones en sus extremidades.

Al lugar del incidente se movilizaron paramédicos, quienes le brindaron la atención prehospitalaria a la persona afectada.

Tras la valoración, no obstante, se informó que no ameritaba ser llevada la persona a un centro hospitalario.

Al final de las pesquisas por este hecho, los familiares del joven se encargaron de retirar el ciclomotor y remitirlo a un taller mecánico para su reparación.