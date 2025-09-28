Derrapa en una curva y acaba con fractura en pie

Una llamada de auxilio al número de emergencias 911 movilizó el fin de semana a elementos de la Policía Municipal y a brigadistas de Protección Civil del municipio de La Libertad, luego de reportarse un accidente vehicular con una persona lesionada.

El percance ocurrió a escasos kilómetros de la cabecera municipal, en las inmediaciones de la curva conocida como del vertedero de basura, sobre la carretera La Libertad-Palenque.

En el sitio fue localizado un hombre tendido a un costado de la vía de comunicación, que refería fuertes dolores, mientras que una motocicleta se encontraba a pocos metros con visibles daños tras el derrape.

Paramédicos valoraron al lesionado, identificado como Domingo “N” quien dijo ser originario del municipio de Emiliano Zapata, perteneciente al vecino estado de Tabasco. Presentaba golpes contusos en varias partes del cuerpo, lesiones abrasivas y una posible fractura en un pie. Luego de la atención prehospitalaria fue trasladado de urgencia al hospital general de Emiliano Zapata para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista regresaba de su jornada laboral hacia su domicilio y presuntamente conducía en estado inconveniente, lo que pudo haber ocasionado la pérdida de control y el posterior accidente.