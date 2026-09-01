Derrapa en zona de curvas y pierde la vida

Un joven de 24 años perdió la vida luego de sufrir un accidente de motocicleta durante las últimas horas de la noche del domingo sobre la carretera estatal Salto de Agua-Tila, en un tramo conocido por sus peligrosas curvas.

Esto ocurrió entre las localidades Nuevo Limar y Usipá, en la demarcación de Tila, donde el motorista habría perdido el control de la unidad mientras circulaba por la vía estatal, provocando que derrapara y terminara fuera del camino.

Lesiones mortales

De acuerdo con los primeros reportes, el joven sufrió diversos golpes y posibles fracturas en distintas partes del cuerpo, además de presentar una fuerte pérdida de sangre.

Tras el incidente quedó tendido y en estado semiconsciente, por lo que automovilistas y habitantes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal acudieron, mientras que paramédicos de Protección Civil (PC) realizaron las primeras maniobras de atención médica. Debido a la gravedad fue trasladado de urgencia al hospital básico comunitario de Salto de Agua.

De manera preliminar trascendió que el motociclista según parece se desplazaba bajo los efectos del alcohol; sin embargo, esta versión no fue confirmada de forma oficial y serán las autoridades correspondientes las que determinen las condiciones en las que se dio el derrape.

Durante las primeras horas del lunes se informó que el estado de salud del joven había empeorado. Pese a los esfuerzos médicos, finalmente falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Fue identificado como Ángel Bernal A. V. (24 años), originario de la localidad de Usipá, también perteneciente al municipio de Tila.

El deceso fue notificado a las autoridades ministeriales, quienes hicieron las diligencias correspondientes para documentar el hecho y comenzar las pesquisas.