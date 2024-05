Derrapa motociclista y acaba con lesiones

Con múltiples lesiones resultó una persona del sexo masculino al derrapar en la motocicleta que conducía sobre la 17.ª calle Poniente y 14.ª avenida Norte, en el centro del municipio de Tapachula.

Auxilio

Los automovilistas que pasaban por la zona reportaron al número de emergencias 911 el accidente, solicitando la ayuda de las corporaciones de auxilio y para que las autoridades tomaran conocimiento.

Por ello, paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) acudieron rápidamente al lugar mencionado y atendieron a un joven que se identificó con el nombre de Gabriel “N” (19 años).

Procedieron a brindarle los primeros auxilios y tras valorarlo señalaron que a pesar de que presentaba diversas lesiones, no eran de consideración y no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital y quedó en el sitio.

Además sus familiares se encargaron de llevárselo y también levantaron la motocicleta accidentada antes de que llegaran las autoridades y la remolcaran a un corralón oficial.

El joven presuntamente derrapó por ir a exceso de velocidad, lo que hizo que perdiera el control del manubrio.