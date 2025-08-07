Derrapa nuevamente joven motorista y fallece

Un joven motociclista identificado como Richard Fabián, de 29 años, quien circulaba a exceso de velocidad, terminó derrapando en la carpeta asfáltica la madrugada de ayer sobre el libramiento Norte, a la altura del parque del Oriente de la capital. El percance ocurrió alrededor de las 00:40 horas.

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal que circulaban por la zona fueron alertados por ciudadanos sobre un accidente, por lo que descendieron de su unidad y localizaron a un hombre inconsciente con una hemorragia visible en la cabeza.

De inmediato, solicitaron apoyo de los equipos prehospitalarios. De acuerdo con versiones oficiales el motociclista se desplazaba a exceso de velocidad en el carril de alta del libramiento Norte y al descender el puente vehicular en esa zona, perdió el control de la unidad.

El impacto contra el camellón central provocó que saliera proyectado varios metros.

La motocicleta fue localizada a aproximadamente cinco metros del cuerpo, y el casco del conductor también se encontró a una distancia considerable.

Era cobrador

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria, pero confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. El sitio fue acordonado por elementos de Tránsito mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Durante la inspección, las autoridades localizaron identificaciones con el nombre de Richard Fabián, así como equipo de cobro y un uniforme perteneciente a una institución financiera, lo que confirmó su actividad como cobrador bancario.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales efectuó el levantamiento del cuerpo y los indicios para integrar la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá hasta que sea reclamado por sus familiares.

Este accidente ocurre a menos de 75 horas de otro percance registrado en el mismo libramiento Norte, donde un joven de 18 años, identificado como Pablo Alexis Natarén, también perdió la vida en un hecho similar. Según datos de la Cruz Roja en Tuxtla Gutiérrez diariamente se atienden entre cinco y seis motociclistas por accidentes viales.