Derrapa pareja a bordo de moto frente a plaza Las Palmas

En graves condiciones resultaron dos adultos mayores luego de derrapar a bordo de su motocicleta en el bulevar Ángel Albino Corzo, frente a plaza Las Palmas en Tuxtla Gutiérrez.

El hecho se registró cerca de las 20:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron sobre el carril de poniente a oriente.

Ahí, se informó que dos adultos mayores se desplazaban a bordo de una motocicleta en la vía rápida de la ciudad capital.

Sin embargo, los oficiales señalaron que presuntamente derraparon sobre la cinta de rodamiento. Debido a esto, resultaron con graves lesiones en sus extremidades.

Por protocolo de estos casos, una unidad de emergencias se encargó de auxiliarlos y trasladarlos a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional.

Familiares de los lesionados, a su vez, remolcaron el ciclomotor para remitirlo a un taller mecánico.