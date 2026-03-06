Derrapa pareja que iba en motocicleta y sufre lesiones

Dos personas que viajaban en una motocicleta, esto sobre el tramo carretero Tuxtla-Chiapa de Corzo, a la altura del extinto Bachoco, sufrieron un derrape que derivó en que sufrieran lesiones en sus extremidades.

Los elementos de la Guardia Nacional se movilizaron sobre el carril de oriente a poniente

tras ser emitido el reporte alrededor de las 07:20 horas.

Caída

En el sitio del incidente, se informó que una pareja se desplazaba en esta vía en su ciclomotor. Sin embargo, de manera sorpresiva, perdieron el control del manubrio y derraparon sobre la cinta asfáltica.

En consecuencia, ambas personas resultaron con múltiples lesiones en su anatomía.

Al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas que les brindó la atención prehospitalaria a los infortunados ciudadanos.

Nada grave

Tras la valoración, se informó que no ameritaban ser llevados a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional.

Una hora más tarde, el ciclomotor fue remolcado por una grúa con plataforma y remitida al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.