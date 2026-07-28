Derrapa por charco e invade el carril contrario

Con posibles personas lesionadas y dos vehículos destrozados se saldó un fuerte percance de tránsito ocurrido durante la tarde del lunes en la vía de cuota que conecta la región Zoque con la Costa del estado de Chiapas, en la demarcación del municipio de Jiquipilas.

Asimismo, la circulación vial se vio afectada en lo que retiraban las unidades y se realizaban las labores de auxilio.

Los primeros informes señalaron que posible derrape por el asfalto mojado fue lo que provocó el aparatoso choque.

Severos daños

Trascendió que minutos después de las 15:00 horas, los usuarios del tramo carretero Jiquipilas-Arriaga en el kilómetro 55 notificaron a las autoridades sobre un encontronazo entre una camioneta pick up Ford de color blanco y un sedán Nissan Sentra de color rojo.

Ambos vehículos quedaron atravesados en la vía de comunicación, presentando severos daños en la parte frontal.

Asfalto mojado

Los primeros reportes mencionaron de manera extraoficial que una de las unidades viajaba de Tuxtla Gutiérrez hacia el municipio de Arriaga y al ir en el kilómetro referido, una acumulación de agua por la lluvia habría aparentemente hecho que las llantas perdieran tracción.

Lo anterior hizo que invadiera el carril contrario y colisionara contra el otro vehículo.

Finalmente, al sitio arribó personal de la Cruz Roja Mexicana que procedió a la valoración y traslado de tres personas hacia el hospital de Cintalapa.

Mientras tanto, agentes de la Guardia Nacional llevaron a cabo las diligencias necesarias para retirar tanto a la camioneta como al sedán con el apoyo del servicio de plataforma.