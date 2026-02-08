Derrapa por las malas condiciones de bulevar

Durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 06:30 horas, una persona de la tercera edad sufrió un accidente cuando circulaba a bordo de una motocicleta sobre el bulevar de La Cruz Larga, a la altura de la preparatoria Isaac Newton en el municipio de Venustiano Carranza, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Cayó al pavimento

Paramédicos de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar para brindar atención prehospitalaria al herido, quien presentaba golpes y contusiones leves producto de la caída.

Tras ser valorado en el sitio, se determinó que no era necesario su traslado a un centro hospitalario, por lo que permaneció en la zona bajo observación.

Testigos y usuarios frecuentes de esta vía de comunicación señalaron que el percance pudo haber sido provocado por las malas condiciones del bulevar, el cual al parecer presenta desniveles, baches y desperfectos visibles.

Aseguraron que en este tramo son frecuentes los percances, especialmente durante la noche y madrugada, cuando la visibilidad es reducida.

Lugareños hicieron un llamado para que se realicen trabajos de mantenimiento y rehabilitación en esta importante arteria, con el fin de prevenir percances y evitar tragedias mayores.