Derrapa sobre el bulevar Ángel Albino Corzo

Con graves lesiones en sus extremidades acabó un joven motociclista tras derrapar sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, frente a plaza Las Palmas, en la capital chiapaneca.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente perdió el control de la motocicleta y cayó sobre la carpeta asfáltica, quedando tendido boca abajo y aparentemente inconsciente tras el impacto.

Paramédicos de Protección Civil del Estado acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria, quienes determinaron si sería necesario su traslado a un hospital o si permanecería en el sitio para completar su valoración médica.

Peritaje

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron para realizar el peritaje correspondiente y regularizar la circulación vehicular, ya que el hecho provocó carga vial en ambos sentidos.

Se desconocen las causas del derrape, y será la autoridad competente quien determine si ocurrió por una maniobra inesperada o alguna falla mecánica.

El área fue resguardada mientras se realizaba la atención médica y las diligencias necesarias.