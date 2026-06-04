Derrapa taxista en curvas y se va a barranco

Daños materiales, además de un gran susto, se llevó el conductor de un taxi marcado con el número económico 917 de conocido sitio, quien era originario de Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo a datos proporcionados a este informativo, los hechos ocurrieron sobre la carretera Salto de Agua-Tila, en específico a la altura de la localidad Cruz Verde, en la demarcación tilense.

Allí, en una zona de curvas peligrosas, el conductor manejaba con normalidad luego de haber brindado un servicio y retornaba bajo una pertinaz lluvia; sin embargo, esto tornó resbaladiza la carpeta asfáltica.

Estos factores se sumaron para que su unidad derrapara y abandonara la cinta de rodamiento, para después volcar al fondo de un barranco de aproximadamente 25 metros, aunque por fortuna vivió para contarlo.

Al lugar se constituyeron elementos policíacos y paramédicos de Protección Civil (PC) para proporcionarle ayuda y apoyo al ruletero tabasqueño, que resultó ileso de este percance.