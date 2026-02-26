Derrapa una mujer en motoneta sobre bulevar

Sobre el bulevar Belisario Domínguez, frente a la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en Tuxtla Gutiérrez, una mujer y una menor de edad resultaron lesionadas durante un accidente de tránsito.

De acuerdo con datos recabados, el hecho ocurrió cerca de las 08:55 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron sobre el carril de poniente a oriente. Ahí, se informó que una dama se desplazaba con una menor de edad.

Sin embargo, debido a que en la carpeta asfáltica había alguna sustancia derramada, la conductora terminó perdiendo el control del manubrio y derrapó.

Protocolo vial

Tanto la mujer como su acompañante resultaron con múltiples lesiones. Por estos hechos, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

En minutos se constituyó una cuadrilla de socorristas, la cual les brindó la atención prehospitalaria, por lo que fueron trasladadas a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.

Los agentes viales mencionaron que luego de derrapar el ciclomotor, una camioneta con caja seca terminó chocando también con la unidad accidentada.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular y remitirla al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.