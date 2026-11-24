De nueva cuenta, un motociclista protagonizó un accidente que, por fortuna, no tuvo un desenlace fatal. En este sentido, se informó que el exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que el conductor de la unidad de dos ruedas derrapara sobre la carretera Tuxtla-La Angostura, a la altura de Ribera Las Flechas.

El incidente fue registrado alrededor de las 20:10 horas. En consecuencia, al ser requeridos de inmediato los elementos de la Guardia Nacional se movilizaron a la zona de la emergencia.

Dura caída

Ahí, se informó que un joven motociclista se desplazaba sobre esta vía de comunicación; sin embargo, al hacerlo a exceso de velocidad con el agregado de una mala maniobra, originó que perdiera el control del manubrio y terminara estrellándose contra el pavimento.

Luego de la caída violenta, al lugar se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal de esta localidad, quienes le brindaron la atención prehospitalaria al lesionado.

Tras la valoración, se informó que era necesario su traslado a un nosocomio pues presentaba fracturas en ambas piernas.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular para ser remitida al corralón en turno. Luego de agregar un motorista más a la lista de accidentados, la vialidad volvió a la normalidad.