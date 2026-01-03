Derrapa y acaba con excoriaciones en cara

El exceso de velocidad que conducía provocó que un motociclista perdiera el control de la unidad y derrapara, resultando con diversas lesiones, por lo que fue trasladado al hospital regional de Tapachula.

Los hechos ocurrieron sobre el tramo de la carretera hacia el ejido Raymundo Enríquez, al sur de la ciudad, en donde paramédicos del grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) brindaron la ayuda a Alexander "N" (31 años).

Herido

El sujeto fue encontrado tirado sobre la cinta asfáltica y presentó heridas abrasivas en el rostro, además de golpes en diversas partes del cuerpo, por lo que tras recibir los primeros auxilios fue necesario llevarlo al hospital mencionado.

De acuerdo con versiones de familiares y testigos, el motociclista perdió el control del manubrio lo que provocó que cayera al suelo, sin que hubiera otro vehículo involucrado.

Estos accidentes siguen ocurriendo a pesar de las constantes llamadas que hacen las autoridades para que los motoristas respeten los límites de velocidad y las señalizaciones viales.