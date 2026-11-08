Derrapa y termina gravemente herido

Un motorrepartidor que circulaba a exceso de velocidad derrapó cuando se desplazaba sobre la Calzada al Sumidero, a la altura de la colonia Cruz con Casitas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, durante la madrugada del sábado.

Transcurrían las 04:20 horas cuando policías de Transito y Vialidad Municipal tuvieron conocimiento de un fuerte percance, esto a través del número de emergencias 911, por lo que se desplazaron a la dirección mencionada.

Sin embargo, al llegar localizaron a una persona del sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad, quien estaba tirada encima de un charco de su propia sangre.

Chocó en guarnición

Presuntamente, el sujeto se desplazaba velozmente a bordo de su motocicleta cuando de repente perdió el control del manubrio y se estrelló contra la guarnición.

Al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas que le proporcionó los primeros auxilios al lesionado.

Posteriormente, determinaron que era necesario trasladarlo al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza para recibir atención médica especializada y toma de placas, con el fin de descartar posibles fracturas.

Elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo de las diligencias correspondientes en la zona y del retiro de la unidad perteneciente a una empresa de servicio de mandaditos.