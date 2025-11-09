Derrapa y termina tirado malherido entre la maleza

Ayer por la mañana se reportó un fuerte accidente que dejó como saldo una persona lesionada y una motocicleta siniestrada, al noroeste del municipio de Cintalapa. Los primeros informes oficiales señalaron que se trató de un presunto derrape en caminos que van a rancherías.

Trascendió que minutos antes de las 09:00 horas fue activado el personal de Protección Civil mediante una llamada al 911, en donde indicaba el reportante que una persona del sexo masculino se encontraba tirada fuera de la vialidad, a unos cuantos metros de su unidad que tenía indicios de haber chocado.

Lesionado

Los socorristas se trasladaron kilómetros antes del ejido Jacinto Tirado, en donde lograron confirmar la denuncia y localizaron al herido entre la maleza.

Hasta el momento no ha sido identificado, pero se dijo que vestía pantalón café, sudadera roja y calzado café. Los paramédicos procedieron a valorarlo y encontraron lesiones considerables.

Por último, se tuvo conocimiento de que el individuo fue trasladado por el personal de auxilio al centro médico de la localidad; mientras tanto, versiones extraoficiales indicaron que la motocicleta fue retirada del lugar por terceras personas, con la finalidad de que no fuera transportada al corralón municipal.