Derrapan en una motocicleta y quedan malheridos

Dos personas lesionadas y con múltiples fracturas fueron el saldo de un aparatoso accidente carretero sobre el tramo Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura del fraccionamiento Santa Fe.

El reporte fue realizado alrededor de las 13:25 horas del sábado, por lo que elementos de la Guardia Nacional se movilizaron al carril de oriente a poniente.

Sin embargo, el exceso de velocidad y una mala maniobra hicieron que el conductor perdiera el control del volante y derrapara sobre la carpeta asfáltica. Al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas que brindó los primeros auxilios a los afectados; posteriormente, los trasladaron a un hospital para recibir asistencia médica especializada de urgencia.

Mientras tanto, la motocicleta fue remolcada con el apoyo de una grúa con plataforma para remitirla al corralón en turno.