Derrapan estudiantes y resultan malheridos

Dos estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) protagonizaron un aparatoso accidente carretero sobre la la vía de comunicación Julián Grajales-Tuxtla Gutiérrez, en la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo.

Exceso de velocidad

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado cerca de las 14:10 horas, por lo que agentes de la Guardia Nacional se presentaron al tramo mencionado y observaron el mal estado de los preparatorianos; por ello, solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Sobre el accidente se indicó que circulaban a bordo de una motocicleta deportiva TVS Apache RR con motor de 310cc, color rojo ; sin embargo, el exceso de velocidad y una mala maniobra provocaron que el conductor perdiera el control del manubrio, lo que hizo que derrapara junto a su acompañante.

Ante esto, los jóvenes acabaron a orilla de la carretera, con evidentes muestras de dolor intenso. Uno de ellos dijo que se tenían prisa por llegar a América Libre, por lo cual transitaban velozmente.

Tras recibir el reporte se presentaron los paramédicos de Protección Civil Municipal para asistir a ambos. Después de estabilizarlos, los trasladaron de urgencia a un hospital de la capital chiapaneca para recibir asistencia médica especializada y toma de placas, con el fin de descartar posibles fracturas.

Mientras tanto, la motocicleta fue remolcada y remitida al corralón en turno.