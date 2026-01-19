Derrapan jóvenes a bordo de su moto

Dos jóvenes resultaron gravemente lesionados luego de derrapar a bordo de una motocicleta sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, frente a la preparatoria número 5.

El hecho fue registrado alrededor de las 05:10 horas del domingo, por lo que elementos de la Guardia Nacional se movilizaron al carril de oriente a poniente.

Sin embargo, el exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, hizo que la unidad se saliera de la carpeta asfáltica y acto seguido colisionara contra la guarnición, derrapando además.

Como saldo del percance, dos personas resultaron con múltiples lesiones en las extremidades. En minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas que les brindó la atención médica.

Tras la valoración, ambas personas fueron trasladadas de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza para recibir asistencia especializada y toma de placas.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad particular que fue remitida al corralón en turno.