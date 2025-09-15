Derrapan y salen proyectados a la maleza

Por lo menos dos personas resultaron con múltiples lesiones y una de ellas quedó inconsciente, esto luego de sufrir un percance al poniente del municipio de Cintalapa. Todo parece indicar que se trató de un derrape, el cual hizo que salieran “volando” fuera de la vía de comunicación.

Trascendió que vecinos de la colonia Urbana Norte, la cual está próxima a la carretera Internacional, habrían notificado a las corporaciones policíacas y de emergencia al 9-1-1 acerca de un fuerte accidente que involucraba a dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta. Señalaron que estaban tiradas entre los matorrales en muy mal estado.

Corroboran reporte

Tras lo anterior, los paramédicos arribaron al lugar, lo que se conoce como el final del bulevar, en donde corroboraron el reporte del derrape.

Localizaron una motocicleta Z250cc y a dos personas a escasos cinco metros, fuera del camino; una tenía sangrado profuso en el rostro y otra estaba inconsciente.

Al parecer el conductor de la moto perdió el control del manubrio y esto hizo que abandonaran la vialidad, golpeándose fuertemente.

Hospitalizados

Los afectados recibieron los primeros auxilios y luego de la valoración fueron inmovilizados para subirlos a la ambulancia, ya que serían trasladados de urgencia al hospital pues era necesario descartar lesiones internas o fracturas que pusieran en riesgo su integridad física.

De la unidad, se tuvo conocimiento que permaneció bajo resguardo de la Guardia Nacional (GN).